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Попова заявила о единичных случаях гриппа в России 

News.ru и ещё 6 1 час назад
Попова заявила о единичных случаях гриппа в России
Фото: ТАСС
В настоящее время в России выявляются лишь единичные случаи заболевания вирусом гриппа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на круглом столе.

У нас сегодня практически не встречаются вирусы гриппа, мы сегодня имеем единичные находки, — цитирует Попову РИА Новости.

По её словам, прививку от гриппа в России сделали 60% населения.
В пятницу, 26 февраля, Попова выступила в Российском историческом обществе на открытии выставки, посвящённой истории российского лидерства в области вирусологии в Доме Российского исторического общества. Она напомнила, что в России зарегистрированы уже три вакцины от коронавируса и этим невероятным результатом можно и нужно гордиться.
Она также сравнила ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в РФ и в мире. По её словам, Россия показывает гораздо лучший результат в прохождении эпидемического процесса, чем большинство стран мира.
Ранее телеведущий и главврач московской горбольницы № 71 Александр Мясников объяснил, почему грипп для человечества может оказаться гораздо опаснее, чем коронавирус. По его мнению, грипп ещё потрясёт нашу планету, все учёные, вирусологи ждут мутаций птичьего гриппа, свиного гриппа. И смертность будет в разы больше, чем от коронавируса, писал NEWS.ru.
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Общество , Александр Мясников , РИА Новости
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