Попова заявила о единичных случаях гриппа в России 

В настоящее время в России выявляются лишь единичные случаи заболевания вирусом гриппа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на круглом столе.

У нас сегодня практически не встречаются вирусы гриппа, мы сегодня имеем единичные находки, — цитирует Попову РИА Новости.

По её словам, прививку от гриппа в России сделали 60% населения.

В пятницу, 26 февраля, Попова выступила в Российском историческом обществе на открытии выставки, посвящённой истории российского лидерства в области вирусологии в Доме Российского исторического общества. Она напомнила, что в России зарегистрированы уже три вакцины от коронавируса и этим невероятным результатом можно и нужно гордиться.

Она также сравнила ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в РФ и в мире. По её словам, Россия показывает гораздо лучший результат в прохождении эпидемического процесса, чем большинство стран мира.