Музыканта «Машины времени» и «Квартала» избили в Москве

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Участника группы «Квартал» и сессионного музыканта группы «Машина времени» Александра Дитковского избили в Москве . Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как стало известно, неизвестные напали на музыканта на парковке в центре города. По информации Telegram -канала 112, нападавшие подошли попросить у Дитковского денег, после чего избили его и скрылись с места происшествия.

В результате Дитковский получил серьезные травмы. Его доставили в одну из московских больниц. Представители музыканта написали заявление в полицию, нападавших разыскивают.