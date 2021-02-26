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Москва

Участника групп «Квартал» и «Машина времени» избили в Москве 

Lenta.ru 43 минуты назад
Музыканта «Машины времени» и «Квартала» избили в Москве
Фото: globallookpress.com
Участника группы «Квартал» и сессионного музыканта группы «Машина времени» Александра Дитковского избили в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Как стало известно, неизвестные напали на музыканта на парковке в центре города. По информации Telegram-канала 112, нападавшие подошли попросить у Дитковского денег, после чего избили его и скрылись с места происшествия.
В результате Дитковский получил серьезные травмы. Его доставили в одну из московских больниц. Представители музыканта написали заявление в полицию, нападавших разыскивают.
Александр Дитковский является участником «Квартала» с 1992 года и директором группы — с 2003-го. Кроме того, с 2004 года сотрудничает с «Машиной времени» в качестве сессионного музыканта. Работал вместе с такими исполнителями, как Валерий Меладзе, Валерий Сюткин, Николай Басков, Земфира, а также группами «Сплин», «Несчастный случай», «Би-2».
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