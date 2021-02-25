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В Воронеже на 91 году жизни скончался писатель-афорист Аркадий Давидович, получивший широкую известность в Сети после ролика «Ты втираешь мне какую-то дичь». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на мэрию Воронежа.

«Не так давно мы отмечали 90-летний юбилей Аркадия Филипповича — признанного мастера афоризма, человека неординарного, ироничного, легкого на подъем, полного творческих идей, большого жизнелюба и оптимиста», — говорится в сообщении.

За несколько часов до известия о смерти писателя стало известно, что вышли сигнальные экземпляры его нового сборника афоризмов «Реквием 2020», посвященного событиям прошедшего года.

В начале февраля стало известно, что писатель заболел коронавирусом, почти ослеп и нуждается в сиделке.

Давидович — автор более 50 тысяч афоризмов, множества сборников. В советские годы афоризмы Давидовича печатали в журнале «Крокодил» под псевдонимами «Юлий Цезарь», « Эрнест Хемингуэй », «Оноре де Бальзак», «А. Давид, французский писатель» в разделе «Юмор разных широт».

Давидович стал широко известен благодаря съемкам в артхаусном фильме «Гомункул» и распространению вирусных видео с музыкантом Константином Ступиным , в том числе ролика «Ты втираешь мне какую-то дичь», снятого в 2014 году.

В 2010 году в книге «Конец света закончится хорошо» Аркадия Давидовича признали «непризнанным гением».