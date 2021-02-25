Россия отсудила церковные земли в Ницце

Суд Ниццы признал за Россией право собственности на три земельных участка вокруг православного Свято-Николаевского собора в центре города. Об этом сообщила помощник по юридическим вопросам посла РФ во Франции Екатерина Копылова.

Судья постановила присудить России три участка вокруг собора, — цитирует ТАСС дипломата.

Она добавила, что в то же время суд сохранил право собственности за культовой ассоциацией Ниццы ACOR на русскую церковь на улице Лоншан и православное кладбище Кокад на западе города «по праву приобретательной давности».

Копылова добавила, что российская сторона изучит возможность обжалования данного решения. Она не исключила подачу апелляции и местной ассоциацией, потому что она якобы также не удовлетворена исходом процесса.