Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Умер художник-постановщик мультфильма «Винни-Пух» Владимир Зуйков 

ТАСС и ещё 5 55 минут назад
Умер художник-постановщик «Винни-Пуха» Владимир Зуйков
Фото: ТАСС
Художник-постановщик анимационных картин "Винни-Пух" и "Фильм, фильм, фильм" Владимир Зуйков ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом ТАСС сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.

"Сегодня не стало Владимира Николаевича Зуйкова", — сказал Капков, назвав его одним из последних выдающихся художников советской анимации.

Причиной смерти, по словам Капкова, стал коронавирус.
Владимир Зуйков родился 27 января 1935 года. Он окончил Московский педагогический институт имени Потемкина, преподавал в школе, работал иллюстратором в книжных издательствах, журналах, газетах. В 1967 году Зуйков стал художником-постановщиком на "Союзмультфильме". Он принял участие в создании более 30 мультфильмов, среди которых "Фильм, фильм, фильм", трилогия про Винни-Пуха, "Икар и мудрецы" Федора Хитрука, "Халиф-аист" Валерия Угарова и другие.
Видео дня. Жириновский предложил запретить толстых россиян
ТАСС: последние новости
Отрицавшего Холокост преподавателя уволили из СПбГЭУ Отрицавшего Холокост преподавателя уволили из СПбГЭУ Участникам ЕГЭ разрешат изменить перечень выбранных предметов для сдачи Участникам ЕГЭ разрешат изменить перечень выбранных предметов для сдачи Депутаты всех фракций внесли в Думу поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов Депутаты всех фракций внесли в Думу поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов
Общество , Федор Хитрук , Владимир Зуйков , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный россиянин убил жену и её дочь после 2 недель брака
03:43
Пьяный россиянин убил жену и её дочь после 2 недель брака
Происшествия Криминал
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
00:27
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
Общество
«Я жила, как вещь»: Алиса Мон сбежала от мужа-тирана
04:20
«Я жила, как вещь»: Алиса Мон сбежала от мужа-тирана
Шоу-бизнес
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
01:00
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
Происшествия
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
00:14
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
Шоу-бизнес
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
02:21
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
Происшествия
Появилось видео драки сторонников и противников Пашиняна
00:30
Появилось видео драки сторонников и противников Пашиняна
В мире Происшествия
«Электрики» со смехом отбирали деньги у стариков
01:44
«Электрики» со смехом отбирали деньги у стариков
Происшествия Криминал
Танцующая тверк медсестра пинками вышвырнула грабителя
04:59
Танцующая тверк медсестра пинками вышвырнула грабителя
Происшествия В мире
«Полтора метра, животное!»: дебошир кидался на продавцов
00:29
«Полтора метра, животное!»: дебошир кидался на продавцов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение