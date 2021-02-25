Сванидзе ответил Познеру на его критику православия 

Российский журналист Николай Сванидзе считает смешными разговоры о судьбе России , прими она другую религию вместо православия. Тем более, считает общественный деятель, 1000 лет назад ни протестантизм, ни католицизм ещё не существовали. Таким образом он ответил на высказывание телеведущего Владимира Познера о том, что принятие православной веры — одна из величайших трагедий для страны.

Сванидзе напомнил, что основу протестантизма составляет протестантская этика, отлично совмещаемая с культом честного и эффективного труда. Поэтому, с точки зрения писателя, протестантские государства, например Северная Европа и США , превосходят всю планету в сфере экономики, политических институтов, пишет газета «Взгляд».

Роль в этом сыграло и сочетание религиозных приоритетов, и культура, и традиции. Но то, что протестантские страны более продвинутые, — это факт, и Познер это заметил не первый, — отметил Сванидзе.

Журналист добавил, что в современных условиях не совсем уместно рассуждать о том, какой могла быть Россия, прими страна другую религию вместо православия.

Накануне Познер раскритиковал христианскую религию, назвав православие её худшим направлением. По его мнению, основные ответвления христианства совершенно по-разному сказались на странах, которые её исповедуют. Именно с выбором религии Познер связывает проблемы в стране. В связи с этим принятие православия он считает «одной из величайших трагедий для России».

Он напомнил, что когда князь Владимир выбирал себе вероисповедание, то у него был выбор. Однако выбор православия стал ошибочным, «лучше бы выбрал католицизм всё-таки», заметил телеведущий.

Как писал NEWS.ru, ранее Познер назвал зависть, неграмотность и комплекс неполноценности причинами отрицательного отношения многих россиян к демократии и либеральным идеалам. Позднее он объяснил свои слова. По его мнению, россиянам нужно избегать снисходительного отношения к собственному народу и при этом не ставить себя выше иностранцев. Он пояснил, что у жителей РФ есть ощущение своего величия, при этом некоторые из них проявляют довольно подобострастное отношение к Западу.