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Сванидзе ответил Познеру на его критику православия 

News.ru 2 часа назад
Сванидзе ответил Познеру на его критику православия
Фото: РИА Новости
Российский журналист Николай Сванидзе считает смешными разговоры о судьбе России, прими она другую религию вместо православия. Тем более, считает общественный деятель, 1000 лет назад ни протестантизм, ни католицизм ещё не существовали. Таким образом он ответил на высказывание телеведущего Владимира Познера о том, что принятие православной веры — одна из величайших трагедий для страны.
Сванидзе напомнил, что основу протестантизма составляет протестантская этика, отлично совмещаемая с культом честного и эффективного труда. Поэтому, с точки зрения писателя, протестантские государства, например Северная Европа и США, превосходят всю планету в сфере экономики, политических институтов, пишет газета «Взгляд».

Роль в этом сыграло и сочетание религиозных приоритетов, и культура, и традиции. Но то, что протестантские страны более продвинутые, — это факт, и Познер это заметил не первый, — отметил Сванидзе.

Журналист добавил, что в современных условиях не совсем уместно рассуждать о том, какой могла быть Россия, прими страна другую религию вместо православия.
Накануне Познер раскритиковал христианскую религию, назвав православие её худшим направлением. По его мнению, основные ответвления христианства совершенно по-разному сказались на странах, которые её исповедуют. Именно с выбором религии Познер связывает проблемы в стране. В связи с этим принятие православия он считает «одной из величайших трагедий для России».
Он напомнил, что когда князь Владимир выбирал себе вероисповедание, то у него был выбор. Однако выбор православия стал ошибочным, «лучше бы выбрал католицизм всё-таки», заметил телеведущий.
Как писал NEWS.ru, ранее Познер назвал зависть, неграмотность и комплекс неполноценности причинами отрицательного отношения многих россиян к демократии и либеральным идеалам. Позднее он объяснил свои слова. По его мнению, россиянам нужно избегать снисходительного отношения к собственному народу и при этом не ставить себя выше иностранцев. Он пояснил, что у жителей РФ есть ощущение своего величия, при этом некоторые из них проявляют довольно подобострастное отношение к Западу.
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Комментарии 3
Общество , Николай Сванидзе , Владимир Познер , Деловая газета "Взгляд"
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