Звезда «Ворониных» Волкова раскрыла актерские зарплаты

Российская актриса Екатерина Волкова , известная зрителям по сериалу "Воронины", поделилась тем, сколько получают ее коллеги в кино и театре. Об этом сообщает "Экспресс газета".

Артистка исполняла роль Веры Ворониной в популярном телевизионном ситкоме. Актеры, служащие в государственных театрах, по словам Волковой, получают 25–30 тысяч рублей.

Артисты, которые участвуют в антрепризе, каждый месяц зарплату не получают, им платят за каждый выход на сцену. Малоизвестный актер может рассчитывать на 5–12 тысяч за один спектакль, более популярный — на 25–50 тысяч рублей.

"В кино оплачивается каждая съемочная смена, поэтому актеры ликуют, если их утверждают в многосерийные проекты или снимается кино с длительной экспедицией. Одна смена длится в среднем 12–14 часов, но бывает и так, что артисты отлучаются только на сон, остальное время снимаются и особо не ноют (конкуренция в кино страшная, этим пользуются продюсеры)", — заявила Волкова.

Она уточнила, что начинающему актеру за день могут заплатить 3–7 тысяч, узнаваемому — 15–25 тысяч и выше. Медийный может рассчитывать на 50–100 тысяч рублей, мегазвезда — до 250 тысяч рублей.

Как пояснила Волкова, размеры зарплаты зависят от бюджета проекта и объема роли. В частности, гонорар окажется выше, если сериал будет показан на федеральном канале.