Борис Щербаков заразился коронавирусом 

Положительный анализ 71-летний Щербаков получил 23 февраля. Вместе с ним на карантин ушли его супруга, 75-летняя актриса Татьяна Бронзова и их 43-летний сын Василий.

Mash отметил, что врачи опасаются за здоровье Щербакова, так как он находится в группе риска по возрасту.