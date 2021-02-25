Борис Щербаков заразился коронавирусом 

У актера Бориса Щербакова выявили коронавирус. Как сообщает Telegram-канал Mash, сейчас артист находится на самоизоляции.
Положительный анализ 71-летний Щербаков получил 23 февраля. Вместе с ним на карантин ушли его супруга, 75-летняя актриса Татьяна Бронзова и их 43-летний сын Василий.
Mash отметил, что врачи опасаются за здоровье Щербакова, так как он находится в группе риска по возрасту.
Как писал «Рамблер», в конце декабря прошлого года с COVID-19 госпитализировали актрису Алису Фрейндлих. 86-летняя артистка попала в реанимацию. СМИ писали, что у нее 50-процентное поражение легких. В середине февраля Фрейндлих выписали из больницы.