Норкин сплотил народ мнением о Табакове 

В ходе недавнего выпуска шоу Норкина «Место встречи» на телеканале НТВ была показана подборка высказываний известных россиян, которые критикуют власти страны, в частности, Табакова. Некоторое время назад он заявил, что власть не слышит граждан и карает инакомыслие. Также актер высказал мнение, что добьется успеха за границей, если ему перестанут давать роли в России из-за его политических взглядов.

Норкин обвинил Табакова в нелюбви к родине. Он напомнил, что тот играет в финансируемом государством МХТ имени Чехова и в кино— и телепроектах, снимающихся в том числе за счет бюджетных средств. Также журналист отметил, что лишь небольшое число российских актеров до сих пор добилось успеха за границей.

«Народ посмотрел эфир и вдруг сплотился», — сообщает «Царьград».

Пользователи соцсетей назвали Табакова папиным сынком, гаденышем, нахлебником, ничтожеством, жабой и никем. Они высказали мнение, что у него нет таланта, самомнение до небес, на телевидение его звать больше не следует, а за границей он нужен как рыбе зонтик.