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В Роскачестве перечислили главные угрозы нашумевшей соцсети Clubhouse 

Lenta.ru и ещё 11 2 часа назад
В Роскачестве перечислили главные угрозы соцсети Clubhouse
Фото: РИА Новости
Запись разговоров, доступ к контактам, поддельные приглашения и приложения-клоны на Android — главные угрозы безопасности при использовании нашумевшей соцсети Clubhouse. Об этом ТАСС рассказали в Роскачестве.
По данным экспертов, при установке приложение запрашивает разрешение на доступ к списку контактов, после чего предлагает пригласить всех, кто находится в адресной книге пользователя. Однако возможности удалить информацию, которой пользователь поделился с сервисом, пока нет. Кроме того, при регистрации Clubhouse присылает push-уведомление контактам пользователя и предлагает создать приватную комнату для приветствия.
Другая проблема — отсутствие официального приложения на Android, в связи с чем там могут появляться клоны соцсети, в том числе содержащие вирусы. Помимо этого мошенники стали использовать политику компании — регистрацию через инвайт — в коммерческих целях. Так, на интернет-площадках появились объявления о продаже фейковых приглашений.
В Роскачестве обратили внимание на то, что приложение не раскрывает, какие данные о социальных связях и в каком виде хранит. Также существует вероятность утечки приватных разговоров. Несмотря на формальный запрет на запись бесед, в политике конфиденциальности сервиса есть пункт, согласно которому Clubhouse может сохранять разговоры и хранить их некоторое время из соображений безопасности.
Эксперты пришли к выводу, что в настоящее время соцсеть не соответствует базовым критериям безопасности. Они предположили, что эти проблемы могут быть исправлены, поскольку соцсеть быстро развивается.
Ранее Clubhouse заявил об утечке разговоров пользователей. Выяснилось, что один из юзеров платформы создал свой веб-сайт, на который транслировал беседы из нескольких комнат соцсети. В Clubhouse рассказали, что этого пользователя уже заблокировали, а также приняли меры, чтобы предотвратить повторные хакерские атаки.
Clubhouse — новая социальная сеть, зарегистрироваться в которой можно только при наличии приглашения. Сервис в кратчайшие сроки обрел мировую популярность во многом благодаря вниманию к нему знаменитостей, в частности основателя SpaceX Илона Маска. В середине февраля бизнесмен пригласил президента России Владимира Путина поговорить в приложении.
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Общество , Наука и техника , Владимир Путин , SpaceX , ИТАР-ТАСС , Москва
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