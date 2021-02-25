Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Познер на видео объяснил свой тезис о православии 

Вадим Дроздов 1 час назад
24 февраля на Youtube вышла передача "Церковь", в рамках которой телеведущий Владимир Познер назвал православие худшим из направлений христианства в ходе беседы с протоиереем Александром Абрамовым.
«Если говорить о христианской религии, то ее основные ответвления совершенно по-разному сказались на странах, которые исповедуют эту религию. С моей точки зрения, в протестантских странах люди живут значительно лучше, чем в католических, а в католических — лучше, чем в православных», — пояснил свою точку зрения Познер.
Телеведущий заявил, что когда перед князем Владимиром стоял вопрос о выборе религии для государства, принять православие было ошибочным решением.
Общество , Видео , Владимир Познер , Александр Абрамов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Световое шоу дронов в Анапе показали на видео
00:59
Световое шоу дронов в Анапе показали на видео
Армия
Видео отработки задачи экипажем МАК «Волгодонск»
00:59
Видео отработки задачи экипажем МАК «Волгодонск»
Армия
Появилось видео протестов у офиса Зеленского
01:38
Появилось видео протестов у офиса Зеленского
В мире
Гуляющую по Москве без поводка пуму сняли на видео
04:56
Гуляющую по Москве без поводка пуму сняли на видео
Общество
Эвакуацию в московском метро сняли на видео
01:07
Эвакуацию в московском метро сняли на видео
Происшествия
Обмороженных патрульных на Урале показали на видео
03:38
Обмороженных патрульных на Урале показали на видео
Происшествия
Откол огромной льдины на Мичигане сняли на видео
01:18
Откол огромной льдины на Мичигане сняли на видео
В мире
Пьяный депутат разнёс подъезд и попал на видео
01:30
Пьяный депутат разнёс подъезд и попал на видео
Происшествия
Познер на видео объяснил свой тезис о православии
01:43
Познер на видео объяснил свой тезис о православии
Общество
Видео ядерной триады США
02:20
Видео ядерной триады США
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение