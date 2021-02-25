Познер на видео объяснил свой тезис о православии 

24 февраля на Youtube вышла передача "Церковь", в рамках которой телеведущий Владимир Познер назвал православие худшим из направлений христианства в ходе беседы с протоиереем Александром Абрамовым

«Если говорить о христианской религии, то ее основные ответвления совершенно по-разному сказались на странах, которые исповедуют эту религию. С моей точки зрения, в протестантских странах люди живут значительно лучше, чем в католических, а в католических — лучше, чем в православных», — пояснил свою точку зрения Познер.

Телеведущий заявил, что когда перед князем Владимиром стоял вопрос о выборе религии для государства, принять православие было ошибочным решением.