Названы плюсы и минусы перехода на четырехдневку

По ее словам, в этом контексте те, кто обращается к опыту европейских стран, говорят о том, что когда сокращается рабочая неделя, должна более активно происходить цифровизация бизнес-процессов, когда ручной рутинный труд заменяется более эффективным автоматизированным трудом и высвобождаются человеческие силы и ресурсы.

Однако процесс, как подчеркивает эксперт, должен в этой сфере идти синхронно. То есть производительность труда действительно во многом может повыситься за счет цифровизации и внедрения новых технологий. Но до того, как они появятся, сокращать рабочую неделю, скорее всего, не получится, так как действительно пострадает экономика, отметила Спиридонова.

"И также не для кого не секрет, что мы сейчас находимся в демографической яме, на пенсию выходит поколение 50-х годов прошлого столетия, и заменить их пока в таком же объёме рабочей силы недостаточно", — пояснила она.

Эксперт добавила, что подобные нововведения уже были в отечественной истории.

"Мы переходили с шестидневной рабочей недели на пятидневную. Тогда тоже никто в это не верил. Переходили с девятичасового рабочего дня на восьмичасовой рабочий день. Ничего не случилось, и прогресс на месте не стоит", — отметила она.

Также многие работодатели связывают введение четырехдневной рабочей недели с понижением пропорционального уровня заработной платы, указала эксперт. Сейчас работодатели не воспринимают новый режим как полезный, как режим, который приведет к производительности труда, который не снизит эффективность и прибыльность работы компании, а наоборот, послужит во благо.