Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Еще одного защитника Ефремова задумали лишить статуса адвоката 

Lenta.ru 1 час назад
Еще одного защитника Ефремова лишат статуса адвоката
Фото: РИА Новости
Бывшего защитника актера Михаила Ефремова Андрея Алешкина задумали лишить статуса адвоката, пишет «КП».
По информации издания, первый вице-президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга потребовал возбудить в отношении экс-защитника Ефремова дисциплинарное производство.
Юриста уличили в том, что он не имел права работать в Москве, поскольку являлся членом палаты Санкт-Петербурга. Кроме того, адвоката заподозрили в том, что он скрыл свои доходы. Алешкина также обвинили в разглашении адвокатской тайны.
В свою очередь, юрист заявил, что Ефремов на все перечисленные аспекты не жаловался. По его словам, адвокатская палата по собственной инициативе вышла за пределы жалобы актера и провела свое расследование.

«Поэтому здесь можно предположить заинтересованность или просьбу от высокого руководства», — сказал Алешкин.

15 февраля сообщалось, что против Алешкина начали дисциплинарное производство. По данным ТАСС, ранее Ефремов подал две жалобы в Главное управление Минюста по Санкт-Петербургу и адвокатскую палату, в которых он обвинил Алешкина в самопиаре и нарушении договоренностей о «тишине в СМИ». По мнению Ефремова, своими высказываниями он нанес вред его репутации и действовал против его интересов.
Алешкин стал третьим адвокатом, участвовавшим в деле Ефремова, в отношении которого возбуждено дисциплинарное дело. Александр Добровинский, представлявший интересы потерпевших, и Эльман Пашаев, защищавший актера, ранее лишились адвокатского статуса.
Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.
Видео дня. Дмитрий Шепелев сделал предложение Екатерине Тулуповой
Последние новости
В России призвали избавиться от власти «ядовитого» доллара В России призвали избавиться от власти «ядовитого» доллара Украина собралась взять под контроль границу с Россией в Донбассе до 2025 года Украина собралась взять под контроль границу с Россией в Донбассе до 2025 года В США сочли «Северный поток-2» победой Путина В США сочли «Северный поток-2» победой Путина
Комментарии
Общество , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Андрей Алешкин , Михаил Ефремов , Минюст РФ , Москва , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Станцевавшую рядом с мечетью девушку сняли на видео
00:25
Станцевавшую рядом с мечетью девушку сняли на видео
Общество Происшествия
Подросток ограбил женщину в столичном метро и попал на видео
00:12
Подросток ограбил женщину в столичном метро и попал на видео
Общество Происшествия
Встречу Путина с новым президентом Киргизии сняли на видео
04:28
Встречу Путина с новым президентом Киргизии сняли на видео
Политика
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
00:27
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
Происшествия
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
00:40
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
Происшествия США
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
02:06
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
В мире Конфликты
В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео
00:32
В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео
Происшествия США
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
00:28
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео столкновения автобуса с легковушкой в Твери
00:26
Опубликовано видео столкновения автобуса с легковушкой в Твери
Происшествия
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
02:04
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение