Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Адвокат опроверг слухи об аресте Урала Рахимова в Австрии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 13 часов назад
Адвокат опроверг слухи об аресте Урала Рахимова в Австрии
Фото: Reuters
Информация об аресте в Вене сына экс-президента Башкирии Урала Рахимова недостоверна, заявил его адвокат Сергей Макаренко.
Ряд Telegram-канал сообщили об аресте Рахимова-младшего в Вене.

«Эта информация гуляет в интернете со вчерашнего дня. Я скажу вам, что за десять лет такие сообщения появляются уже не в первый раз. Это абсолютная неправда, вчера вечером с ним разговаривал. Он сначала рассмеялся, а потом возмутился. Он к этому достаточно философски относится», — цитирует РИА «Новости» Макаренко.

По словам адвоката, в 2017 году Австрия отказалась выдать Рахимова России, так как он живет там в статусе политического беженца.

«А насчет прочего, ареста и публикаций по сути обвинений, которые ему приписывают, это абсолютно необоснованно, ничем не подтверждённая информация», — отметил собеседник агентства.

Дело о незаконной продаже акций «Башнефти» было возбуждено в апреле 2014 года. Как считает следствие, Урал Рахимов похитил акции, используя служебное положение отца — первого президента Башкирии Муртазы Рахимова. Затем он, по данным следствия, продал пакеты акций АФК «Система».
Рахимов выехал из страны еще до возбуждения уголовного дела и теперь живет в Вене. Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Рахимова, однако суд австрийской столицы отказался выдать его России.
Напомним, в июле 2017 года Макаренко заявил, что австрийские власти завершили собственное расследование в отношении экс-главы Башнефти Урала Рахимова и не имеют к нему претензий.
Видео дня. Жириновский предложил запретить толстых россиян
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Минздрав снизил предельную отпускную цену на «Спутник V» Минздрав снизил предельную отпускную цену на «Спутник V» Сванидзе ответил на слова Познера о трагедии России из-за принятия православия Сванидзе ответил на слова Познера о трагедии России из-за принятия православия Число безработных в России в январе снизилось на 2,6% Число безработных в России в январе снизилось на 2,6%
Комментарии
Общество , Сергей Макаренко , Муртаза Рахимов , АФК Система , Башнефть , РИА Новости , Австрия , Башкортостан , Вена
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
00:27
Опасный спуск чемпиона РФ с отвесной горы в Сочи сняли на видео
Общество
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
01:00
С-400 устроил массовое ДТП в Подмосковье
Происшествия
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
02:21
Рыбак на «мотособаке» упал в ледяную воду на Сахалине
Происшествия
Танцующая тверк медсестра отбилась от грабителя
04:59
Танцующая тверк медсестра отбилась от грабителя
Происшествия В мире
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
00:14
МакSим впервые вышла на большую сцену после ДТП
Шоу-бизнес
Пьяный россиянин убил жену и её дочь после 2 недель брака
03:43
Пьяный россиянин убил жену и её дочь после 2 недель брака
Происшествия Криминал
Световое шоу дронов в Анапе показали на видео
00:59
Световое шоу дронов в Анапе показали на видео
Армия
Видео отработки задачи экипажем МАК «Волгодонск»
00:59
Видео отработки задачи экипажем МАК «Волгодонск»
Армия
Появилось видео протестов у офиса Зеленского
01:38
Появилось видео протестов у офиса Зеленского
В мире
Гуляющую по Москве без поводка пуму сняли на видео
04:56
Гуляющую по Москве без поводка пуму сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение