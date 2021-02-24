Адвокат опроверг слухи об аресте Урала Рахимова в Австрии 

«Эта информация гуляет в интернете со вчерашнего дня. Я скажу вам, что за десять лет такие сообщения появляются уже не в первый раз. Это абсолютная неправда, вчера вечером с ним разговаривал. Он сначала рассмеялся, а потом возмутился. Он к этому достаточно философски относится», — цитирует РИА «Новости» Макаренко.