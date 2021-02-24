Адвокат опроверг слухи об аресте Урала Рахимова в Австрии 

Информация об аресте в Вене сына экс-президента Башкирии Урала Рахимова недостоверна, заявил его адвокат Сергей Макаренко.
Ряд Telegram-канал сообщили об аресте Рахимова-младшего в Вене.
«Эта информация гуляет в интернете со вчерашнего дня. Я скажу вам, что за десять лет такие сообщения появляются уже не в первый раз. Это абсолютная неправда, вчера вечером с ним разговаривал. Он сначала рассмеялся, а потом возмутился. Он к этому достаточно философски относится», — цитирует РИА «Новости» Макаренко.
По словам адвоката, в 2017 году Австрия отказалась выдать Рахимова России, так как он живет там в статусе политического беженца.
«А насчет прочего, ареста и публикаций по сути обвинений, которые ему приписывают, это абсолютно необоснованно, ничем не подтверждённая информация», — отметил собеседник агентства.
Дело о незаконной продаже акций «Башнефти» было возбуждено в апреле 2014 года. Как считает следствие, Урал Рахимов похитил акции, используя служебное положение отца — первого президента Башкирии Муртазы Рахимова. Затем он, по данным следствия, продал пакеты акций АФК «Система».
Рахимов выехал из страны еще до возбуждения уголовного дела и теперь живет в Вене. Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Рахимова, однако суд австрийской столицы отказался выдать его России.
Напомним, в июле 2017 года Макаренко заявил, что австрийские власти завершили собственное расследование в отношении экс-главы Башнефти Урала Рахимова и не имеют к нему претензий.