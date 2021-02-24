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Москва

Вдова актера Писаренко рассказала о его предсмертных планах 

Газета.Ru 1 час назад
Вдова Писаренко рассказала о предсмертных планах актера
Фото: Газета.Ru
Вдова актера Дмитрия Писаренко Лариса Бережная в беседе с телеканалом "360" рассказала о предсмертных планах артиста.
Бережная вышла замуж за Писаренко в 2014 году, с актером проживал ее сын Антон, друживший с Писаренко.

"Антон все делал по дому, и продукты покупал, и горячую еду готовил. А Дмитрий Валентинович еще был полон сил и имел большие планы на будущее, хотел сделать моноспектакль", — рассказала вдова.

Дмитрий Писаренко родился в Москве 16 мая 1959 года. В середине семидесятых он выступал в спектаклях Московского театра им. Ленинского комсомола. В кино начал сниматься во время учебы на старших курсах театрального училища им. Щепкина.
После окончания вуза Писаренко поступил в труппу Малого театра, где проработал до 1995 года.
Впоследствии он выступал в составе Московского Нового драматического театра, а также театра "Школа современной пьесы". 21 февраля Писаренко перестал отвечать на звонки, а двумя днями позднее не открыл дверь своей квартиры. Прибывшие на место полицейские обнаружили тело артиста без следов насилия. Лариса Бережная объяснила, что причиной смерти стали проблемы с сердцем.
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Общество , Дмитрий Писаренко , Москва
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