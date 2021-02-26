В Роспотребнадзоре отметили резкое сокращение случаев COVID-19

Роспотребнадзоре отметили резкое сокращение числа случаев заражения COVID-19. Об этом заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила РИА Новости

Эксперт отметила, что за последние недели количество регистрируемых случаев уменьшилось примерно в три раза. По ее словам, из этого следует, что соответственно сократилось и число людей с бессимптомной формой заболевания. Таким образом, Пшеничная сделала вывод, что в некотором роде россияне стали реже болеть коронавирусом.

Специалист добавила, что сейчас в России заболеваемость идет на спад и происходит стабилизация эпидемической ситуации. Она подчеркнула, что индекс распространения коронавируса в более чем 90 процентах российских регионов на данный момент меньше единицы.