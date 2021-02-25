В РПЦ назвали провокацией заявление Познера

В РПЦ назвали провокацией заявление Владимира Познера о православии. По словам замглавы синодального отдела по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, телеведущий пытается поставить под сомнение исторический путь многих народов.
«Я не вижу уголовно-правового измерения в этой ситуации, в том числе и потому, что оставляю за собой право в ответ назвать атеистический выбор Познера глубочайшей личной трагедией для него самого», — заявил священнослужитель агентству новостей «Москва».
Ранее телеведущий, выступая в программе «Церковь. Критика. Принятие православия — трагедия России?» на YouTube-канале «Серафим», раскритиковал христианство. Познер отметил, что принятие православия можно считать «одной из величайших трагедий для России».