Познера заподозрили в оскорблении чувств верующих

По словам активиста, необходимо проверить законность высказываний журналиста, в которых он подверг критике православие.

«Оскорбление чувств верующих, конечно же, налицо», — уверен Носов.

Он подчеркнул, что про Познера и его позицию в отношении христианства и религий в целом известно давно.

«Такое заявление Познера не выглядит чем-то вызывающим. Поскольку это личность, которая давно себя проявила в отношении России и православия, и народа, который проживает в нашей стране», — заметил активист.

Высказывание ведущего Носов посчитал очень сомнительным и неправильным. Он также добавил, что подобные комментарии «и так будоражат православную общественность».