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Москва

Познера заподозрили в оскорблении чувств верующих из-за критики православия 

Lenta.ru и ещё 1 33 минуты назад
Познера заподозрили в оскорблении чувств верующих
Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»
Журналиста и ведущего Владимира Познера заподозрили в оскорблении чувств верующих. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил координатор движения «Сорок сороков» Владимир Носов.
По словам активиста, необходимо проверить законность высказываний журналиста, в которых он подверг критике православие.

«Оскорбление чувств верующих, конечно же, налицо», — уверен Носов.

Он подчеркнул, что про Познера и его позицию в отношении христианства и религий в целом известно давно.

«Такое заявление Познера не выглядит чем-то вызывающим. Поскольку это личность, которая давно себя проявила в отношении России и православия, и народа, который проживает в нашей стране», — заметил активист.

Высказывание ведущего Носов посчитал очень сомнительным и неправильным. Он также добавил, что подобные комментарии «и так будоражат православную общественность».
Ранее Познер выступил с критикой христианства. В общении с протоиереем Александром Абрамовым он назвал православие худшим из ответвлений христианства и заявил, что принятие ортодоксальной веры можно считать «одной из величайших трагедий для России».
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Комментарии 1
Общество , Владимир Носов , Владимир Познер , Александр Абрамов , Радиостанция "Говорит Москва"
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