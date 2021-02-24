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Екатерина Градова похоронена на Троекуровском кладбище 

RT на русском 57 минут назад
Екатерину Градову похоронили на Троекуровском кладбище
Фото: РИА Новости
Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова похоронена на «Аллее звёзд» Троекуровского кладбища.
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на похоронах присутствовали родственники и близкие друзья актрисы.
Могила Градовой расположена по соседству с могилами Валентина Гафта, Сергея Юрского, Дмитрия Брусникина.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью Екатерины Градовой.
Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, известная по ролям в фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя», умерла 22 февраля на 75-м году жизни.
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Общество , Валентин Гафт , Дмитрий Брусникин , Елена Драпеко , Сергей Юрский , Екатерина Градова , Госдума
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