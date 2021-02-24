Пенсионера отказались пустить в ГУМ из-за одежды

Telegram-канал Mash рассказал , что охранник ГУМа отказался пустить в торговый комплекс пожилого мужчину, который хотел переждать снегопад.

Mash процитировал версию очевидицы инцидента, которая утверждает, что охраннику не понравилась одежда пенсионера. По словам девушки по имени Виктория, произошло это днем 21 февраля.

«На моих глазах охранник на входе ГУМа не пустил дедушку. На вопрос почему, охранник ответил «да посмотрите как он одет», — написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Виктория отметила, что на улице в это время был снегопад и минус десять градусов.

«Говорила охраннику одуматься! Вступались прохожие! Ничего не вышло. Дедушка ушел со слезами на глазах не понимая происходящего. Для информации: опрятный и интеллигентный человек», — подчеркнула она.

Виктория отметила, что написала жалобу в администрацию торгового комплекса.

По данным Mash, в ГУМе отказ пустить мужчину объясняют отсутствием на нем маски.

Как писал «Рамблер», ранее пенсионера не пустили в хабаровский торговый центр. Охранникам ТЦ не понравилось, что мужчина был одет в спецовку и выглядел «неопрятно». Позже руководство центра заставило охранников принести извинения за инцидент.