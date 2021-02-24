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Актер Дмитрий Писаренко , о смерти которого стало известно ранее, страдал от острого панкреатита. Об этом рассказала «Комсомольская правда».

Как сообщал «Рамблер», тело 61-летнего Писаренко обнаружили в его московской квартире.

По данным «КП», дважды в неделю родственник страдавшего от тяжелой болезни актера привозил ему продукты.

Во вторник, 23 февраля, родственник приехал навестить актера в очередной раз, а когда Писаренко не открыл дверь, — вызвал полицию.

Полицейские вскрыли замок и обнаружили в квартире тело хозяина. На теле не обнаружили следов насилия. Точную причину смерти Писаренко установит экспертиза.