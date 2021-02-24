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Москва

Появилась версия смерти Писаренко 

Мария Иванова 31 минуту назад
Актер Дмитрий Писаренко, о смерти которого стало известно ранее, страдал от острого панкреатита. Об этом рассказала «Комсомольская правда».
Как сообщал «Рамблер», тело 61-летнего Писаренко обнаружили в его московской квартире.
По данным «КП», дважды в неделю родственник страдавшего от тяжелой болезни актера привозил ему продукты.
Актера Дмитрия Писаренко нашли мертвым в Москве
Во вторник, 23 февраля, родственник приехал навестить актера в очередной раз, а когда Писаренко не открыл дверь, — вызвал полицию.
Полицейские вскрыли замок и обнаружили в квартире тело хозяина. На теле не обнаружили следов насилия. Точную причину смерти Писаренко установит экспертиза.
Общество , Видео , Происшествия , Дмитрий Писаренко , Комсомольская правда
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