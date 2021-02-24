За оскорбление ветеранов предложили сажать на 5 лет

"Мы ответили поправкой, которая впредь устанавливает ответственность до 5 лет лишения свободы и до 5 млн [рублей] штрафа за действия, которые будут осквернять память, оскорблять ветеранов и оскорблять память не только ныне живущих ветеранов, и мы им желаем доброго здоровья и долгих лет, но и оскорблять, осквернять память ушедших", — отметила Яровая в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.