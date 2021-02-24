Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Вдова актера Дмитрия Писаренко назвала причину его смерти 

Вечерняя Москва 1 час назад
Актер Дмитрий Писаренко умер из-за проблем с сердцем
Фото: «Оленья охота» (1981)
Лариса Бережная, жена российского актера Дмитрия Писаренко, который был найден мертвым в среду, 24 февраля, назвала причину его смерти.

— У нас в семье случилось горе — Дмитрия Валентиновича Писаренко больше нет. Сердце, — написала актриса на свой странице в Facebook.

Она уточнила, что организацией похорон занимается ее старший сын Антон, добавив, что о времени и месте прощания с актером станет известно позже.
Напомним, в Москве на 62-м году жизни скончался актер театра и кино Дмитрий Писаренко. Его тело обнаружили сотрудники полиции после того, как вскрыли квартиру, где он проживал. Родственники актера обратились в правоохранительные органы после того, как актер долгое время не выходил на связь. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства смерти артиста.
Зрители запомнили Дмитрия Писаренко по его ролям в картинах «Ревизор», «Золото», «Царь Иван Грозный», «Умирает душа», «Дело Сухово-Кобылина» и многим другим.
Видео дня. Дмитрий Шепелев сделал предложение Екатерине Тулуповой
Вечерняя Москва: последние новости
«Классика вакцин»: Онищенко и Мясников рассказали о третьем российском препарате против COVID-19 «Классика вакцин»: Онищенко и Мясников рассказали о третьем российском препарате против COVID-19 Как много в нас иронии судьбы Как много в нас иронии судьбы Названа причина смерти актрисы Екатерины Градовой Названа причина смерти актрисы Екатерины Градовой
Комментарии
Общество , Иван Грозный , Дмитрий Писаренко , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Авто пожаловавшейся на зарплаты врача обстреляли дробью
02:00
Авто пожаловавшейся на зарплаты врача обстреляли дробью
Происшествия
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
00:48
Участник ТВ-шоу впал в ярость и начал крушить студию
Общество В мире
Двигатель самолета взорвался во время полета
00:36
Двигатель самолета взорвался во время полета
Происшествия В мире
Автоледи погибла, уходя от полицейской погони в Благовещенске
00:24
Автоледи погибла, уходя от полицейской погони в Благовещенске
Происшествия
Танцевавший на братской могиле блогер оказался верующим
00:32
Танцевавший на братской могиле блогер оказался верующим
Происшествия
Молодую жену Петросяна атаковали вопросом о Степаненко
00:41
Молодую жену Петросяна атаковали вопросом о Степаненко
Шоу-бизнес
Щенок с шестью лапами и двумя хвостами родился в США
00:39
Щенок с шестью лапами и двумя хвостами родился в США
В мире США
Люди прыгали из окон во время пожара в российском ТЦ
00:36
Люди прыгали из окон во время пожара в российском ТЦ
Происшествия
Видео отбора курсантов в Воронежской области
01:15
Видео отбора курсантов в Воронежской области
Армия
Видео с премьеры спектакля «Корабль влюбленных»
01:03
Видео с премьеры спектакля «Корабль влюбленных»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение