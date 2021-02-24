Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Видео с премьеры спектакля «Корабль влюбленных» 

Вадим Дроздов 14 минут назад
23 февраля в Сочи в рамках Международного Зимнего фестиваля искусств состоялась мировая премьера спектакля «Корабль влюбленных». Музыкально — драматическая постановка была создана по мотивам Орфея и Эвридики. Сюжет по сравнению с оригиналом немного изменился. Главная героиня решает отправиться в рискованное путешествие на призрачном корабле, чтобы найти своего возлюбленного. Помогают ей призраки влюбленных, которые тоже теряли разум из-за любви. Однако корабль никогда не возвращается обратно с теми, кого везет.
В главных ролях спектакля задействованы Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда, Ольга Ломоносова и Надежда Лумпова. Искусствоведы уже называют эту постановку «новым словом» в театрально-музыкальном искусстве.
Общество , Видео , Надежда Лумпова , Андрей Мерзликин , Ольга Ломоносова , Григорий Сиятвинда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео отбора курсантов в Воронежской области
01:15
Видео отбора курсантов в Воронежской области
Армия
Видео с премьеры спектакля «Корабль влюбленных»
01:03
Видео с премьеры спектакля «Корабль влюбленных»
Общество
Видео речи Путина ко Дню Защитника Отечества
04:17
Видео речи Путина ко Дню Защитника Отечества
Политика
Видео с полицейским, спасшим мужчину из-под воды
00:58
Видео с полицейским, спасшим мужчину из-под воды
Происшествия
Упавшие в море 200 гробов в Италии сняли на видео
01:59
Упавшие в море 200 гробов в Италии сняли на видео
Происшествия
Рухнувшую на женщину льдину сняли на видео
00:58
Рухнувшую на женщину льдину сняли на видео
Происшествия
Новое видео пыток в Ярославской колонии №1
02:21
Новое видео пыток в Ярославской колонии №1
Происшествия
Видео с места обрушенного ангара на юге Москвы
00:57
Видео с места обрушенного ангара на юге Москвы
Происшествия
Видео салюта в День защитника Отечества в Москве
01:50
Видео салюта в День защитника Отечества в Москве
Общество
Видео драки пассажиров с полицейскими в самолете
02:16
Видео драки пассажиров с полицейскими в самолете
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение