Видео с премьеры спектакля «Корабль влюбленных» 

23 февраля в Сочи в рамках Международного Зимнего фестиваля искусств состоялась мировая премьера спектакля «Корабль влюбленных». Музыкально — драматическая постановка была создана по мотивам Орфея и Эвридики. Сюжет по сравнению с оригиналом немного изменился. Главная героиня решает отправиться в рискованное путешествие на призрачном корабле, чтобы найти своего возлюбленного. Помогают ей призраки влюбленных, которые тоже теряли разум из-за любви. Однако корабль никогда не возвращается обратно с теми, кого везет.
В главных ролях спектакля задействованы Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда, Ольга Ломоносова и Надежда Лумпова. Искусствоведы уже называют эту постановку «новым словом» в театрально-музыкальном искусстве.