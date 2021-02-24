Видео салюта в День защитника Отечества в Москве 

23 февраля в Москве на трех городских площадях прогремел салют в честь Дня защитника Отечества.
"Салют в честь Дня защитника Отечества состоится в Москве 23 февраля 2021 года в 21:00. Для мероприятия запланированы три площадки: Лужнецкая набережная, парк Победы на Поклонной горе и ВДНХ", — сообщали предварительно в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
В Москве в честь праздника городские службы разместили около 400 праздничных плакатов с поздравлениями на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах. На медиафасадах домов № 8 и 28 на Новом Арбате и на здании Центрального телеграфа появились тематические открытки.