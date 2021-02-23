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Москва

В РПЦ назвали Александра Невского достойным героем для памятника на Лубянке 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
РПЦ выступила за памятник Александру Невскому на Лубянке
Фото: Вечерняя Москва
Князь Александр Невский, канонизированный Русской православной церковью (РПЦ), является знаковой фигурой российской истории. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
По его словам, фигура Александра Невского достойна того, чтобы быть воплощенной в памятнике на Лубянской площади.

— Александр Невский в свое время был выбран «именем России», поэтому, конечно, эта фигура очень достойная, символическая, знаковая для русской истории, — цитирует Легойду РИА Новости.

Он отметил, что дискуссия о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку вызывала разделение в российском обществе.
Ранее сообщалось, что москвичи смогут проголосовать за памятник, который должен быть размещен на Лубянской площади. По словам председателя Общественной палаты Москвы Константина Ремчукова, определен список исторических фигур, которые могут быть установлены на Лубянской площади. Предполагается, что голосование по поводу памятника проведут на платформе «Активный гражданин». Оно будет длиться девять дней — с 25 февраля по 5 марта.
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Общество , Новости Москвы , Александр Невский , Владимир Легойда , Феликс Дзержинский , РПЦ , РИА Новости
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