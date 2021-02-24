Строителей и уборщиц назвали самыми «пьющими» профессиями

Британские ученные провели исследование и выяснили, в каких именно областях люди чаще употребляют алкоголь.

В эксперименте принимали участие более ста тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. В анкете участники сообщали о своей профессии и о том, сколько выпивали за неделю. В графе пьющих оставались мужчины и женщины, которые еженедельно выпивали более 35 и 50 единиц. За единицу принимали 10 миллилитров, или 8 граммов чистого алкоголя. Например, в стакане вина или кружке пива содержится от одной до трех единиц.