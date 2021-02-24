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Москва

Ученые назвали самые «пьющие» профессии 

Вечерняя Москва и ещё 1 24 минуты назад
Строителей и уборщиц назвали самыми «пьющими» профессиями
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio
Британские ученные провели исследование и выяснили, в каких именно областях люди чаще употребляют алкоголь.
В эксперименте принимали участие более ста тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. В анкете участники сообщали о своей профессии и о том, сколько выпивали за неделю. В графе пьющих оставались мужчины и женщины, которые еженедельно выпивали более 35 и 50 единиц. За единицу принимали 10 миллилитров, или 8 граммов чистого алкоголя. Например, в стакане вина или кружке пива содержится от одной до трех единиц.
Среди мужчин самыми «пьющими» профессиями оказались рабочие строительных и производственных специальностей, а уборщики. Менее пьющими оказались священнослужители, врачи, физики, геологи и метеорологи. Женщины часто пьют, работая руководителями высшего и среднего звена, а наименее склонным к выпивке — школьные учителя, врачи и ученые, сообщается в журнале BMC Public Health.
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Общество , Приморский Край
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