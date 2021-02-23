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Москва

Градова умерла от инсульта 

Ирина Лебедева 48 минут назад
Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Градова ушла из жизни в возрасте 74 лет.
Причиной ее смерти стал инсульт.
Об этом ТАСС рассказал директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Руководитель театра помогает семье покойной артистки с организацией траурных мероприятий.
В СМИ было озвучено, что Екатерину похоронят на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища столицы. Похороны назначены на 24 февраля.
Наследство Градовой поделят на троих
Как ранее писал «Рамблер», своим наследникам — мужу, дочери и приемному сыну — актриса оставила дом под Владимиром и квартиру в областном центре, а также две квартиры в Москве.
Видео дня. Путин поздравил российских военных с Днём защитника Отечества
Общество , Видео , Екатерина Градова , ИТАР-ТАСС
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