Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Градова ушла из жизни в возрасте 74 лет.
Причиной ее смерти стал инсульт.
Об этом ТАСС рассказал директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Руководитель театра помогает семье покойной артистки с организацией траурных мероприятий.
В СМИ было озвучено, что Екатерину похоронят на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища столицы. Похороны назначены на 24 февраля.
Как ранее писал «Рамблер», своим наследникам — мужу, дочери и приемному сыну — актриса оставила дом под Владимиром и квартиру в областном центре, а также две квартиры в Москве.