Наследство Градовой поделят на троих 

Заслуженная артистка Екатерина Градова скончалась накануне на 75-м году жизни от инсульта.
Своим наследникам — мужу, дочери и приемному сыну — актриса оставила дом под Владимиром и квартиру в областном центре, а также две квартиры в Москве.
Об этом порталу teleprogramma.pro рассказал адвокат Тимур Маршани.
На это имущество могут претендовать все три наследника. Но в разных долях. Если нет завещания, то по закону супруг получает 50 процентов от наследственной массы, а оставшаяся половина делится на три равные части.
Как ранее писал «Рамблер», актрису Екатерину Градову похоронят на "Аллее звезд" Троекуровского кладбища, похороны пройдут 24 февраля, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком " Марк Варшавер.