Наследство Градовой поделят на троих 

Заслуженная артистка Екатерина Градова скончалась накануне на 75-м году жизни от инсульта.

Своим наследникам — мужу, дочери и приемному сыну — актриса оставила дом под Владимиром и квартиру в областном центре, а также две квартиры в Москве

На это имущество могут претендовать все три наследника. Но в разных долях. Если нет завещания, то по закону супруг получает 50 процентов от наследственной массы, а оставшаяся половина делится на три равные части.