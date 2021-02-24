В России выявили 11 749 новых случаев коронавируса 

В России за последние сутки выявили 11 749 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Без клинических проявлений болезнь протекает у 1 246 (10,6%) человек, сообщает Оперативный штаб.

В Москве подтвердили 1 417 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге — 909, в Московской области — 695, в Нижегородской области — 397, в Ростовской области — 304, в Воронежской области — 303, в Самарской области — 280, в Иркутской области — 239, в Пермском крае — 222, в Челябинской области — 221.

Наименьшие темпы прироста заболевания зафиксированы в Республике Тыва, Магаданской области, Республике Алтай, Республике Хакасия, Еврейской автономной области.

Всего в России зарегистрировано 4 200 902 случая (+0,3%) COVID-19. За сутки от инфекции скончались 383 человека, за все время пандемии — 84 430. За последние 24 часа вылечились от коронавируса 12 218 человек, за все время — 3 751 562.

Ранее стало известно о регистрации третьей российской вакцины против коронавирусной инфекции "КовиВак" Центра имени Чумакова. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что иммунитет к COVID-19 появляется уже на 28-й день после вакцинации препаратом "КовиВак". По ее словам, данные клинических испытаний подтвердили полную безопасность и низкую реактогенность этого препарата.