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Москва

Видео поздравления Дмитрия Рогозина с 23 февраля 

Вадим Дроздов 1 час назад
Глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин записал позравление с Днем защитника отечества.
"Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин (@Rogozin) поздравляет с Днем защитника Отечества — праздником славы, мужества и стойкости многих поколений россиян!", — говорится в официальном аккаунте "Роскосмоса" в Твиттер.
"Это самый новый, самый красивый, самый современный космодром, и здесь работают тысячи людей, которые обеспечивают пуски ракет космического назначения. Это тоже защитники отечества, потому что понятно, что сегодня защита нашего отечества — это вопрос в том числе и наших ракетных вооружений, которые способны доставить ответ любому агрессору или группе агрессоров", — заявил Рогозин, находясь на космодроме "Восточный".
Общество , Видео , Дмитрий Рогозин , Роскосмос
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