Видео поздравления Дмитрия Рогозина с 23 февраля 

"Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин (@Rogozin) поздравляет с Днем защитника Отечества — праздником славы, мужества и стойкости многих поколений россиян!", — говорится в официальном аккаунте "Роскосмоса" в Твиттер.

"Это самый новый, самый красивый, самый современный космодром, и здесь работают тысячи людей, которые обеспечивают пуски ракет космического назначения. Это тоже защитники отечества, потому что понятно, что сегодня защита нашего отечества — это вопрос в том числе и наших ракетных вооружений, которые способны доставить ответ любому агрессору или группе агрессоров", — заявил Рогозин, находясь на космодроме "Восточный".