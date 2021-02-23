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Российские школьники назвали своих героев 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Российские школьники назвали своих героев
Фото: РИА Новости
Организаторы Российского фестиваля кино и интернет-контента «Герои большой страны» совместно с проектом «Мотивирующие цифровые уроки» выяснили, кого школьники считают своими героями. RT ознакомился с результатами анонимного анкетирования, участие в котором приняли более 6 тыс. учеников 6—11-х классов.
Так, исследование показало, что большая часть респондентов (26,2%) считают героями своих мам, пап, дедушек и бабушек.
Второе место в рейтинге школьники отвели персонажам кино и мультфильмов. В частности, 10,1% российских подростков вдохновляются историями о Железном Человеке, Человеке-пауке и Наруто.
В первую тройку по популярности среди детей также вошли участники Великой Отечественной войны и современные военные — их настоящими героями считают 5,4% опрошенных учеников.
Космонавту Юрию Гагарину (3%), президенту России Владимиру Путину (2,6%) и врачам (2,4%) респонденты отдали четвёртый, пятый и шестой пункты рейтинга соответственно.
На седьмом месте в списке расположились сотрудники МЧС и полиции с 2,1% голосов, на восьмом — спортсмены и зарубежные актёры с 2%.
Девятое место разделили учителя, советский маршал Георгий Жуков, русский полководец Михаил Кутузов, революционер Владимир Ленин — они набрали по 1% голосов.
Топ-10 замкнула известная своим подвигом партизанка Зоя Космодемьянская — героиней её считают 0,7% респондентов.
При этом, как следует из результатов опроса, 23,4% подростков не смогли назвать имена своих героев.
С 28 января в российских школах проходит Урок мужества и подвига, в рамках которого учащимся предлагают посмотреть короткометражный фильм Свердловской киностудии «#ГероиЕсть» о подвигах героев нашего времени.
По словам Михаила Чурбанова, генерального продюсера Российского фестиваля кино и интернет-контента «Герои большой страны», задача проекта, помимо прочего, — в том, чтобы предоставить подросткам возможность открыто задать волнующие их вопросы и обсудить непростые темы.

«Мы, по сути, предоставляем педагогам очень простой в использовании, но крайне эффективный инструмент для воспитательной работы и видим мощный отклик как со стороны педагогов, так и от самих ребят», — уточнил он.

Летом 2020 года сообщалось о намерении Министерства просвещения России начать реализацию федерального проекта, направленного на патриотическое воспитание россиян.
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Общество , Юрий Гагарин , Георгий Жуков , Зоя Космодемьянская , Михаил Кутузов , Владимир Путин , МЧС
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