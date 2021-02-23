Застрявшая в Египте из-за пандемии россиянка умерла

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Застрявшая в египетском курортном городе Хургада из-за коронавируса россиянка умерла. Об этом сообщает портал E1 со ссылкой на брата погибшей Павла Коршунова.

41-летняя Юлия Акушева и ее жених из Великобритании поехали в Египет еще 20 декабря 2020 года и намеривались вернуться в середине января, однако из-за пандемии международные границы оказались закрыты. Таким образом 41-летняя россиянка и ее возлюбленный были вынуждены остаться на курорте.

Позднее у женщины случился инсульт. Местные врачи диагностировали у россиянки опухоль головного мозга и медикаментозный цирроз печени, вскоре она впала в кому и умерла.