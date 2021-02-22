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«Рак позади»: Тиньков рассказал, что у него началась ремиссия 

News.ru и ещё 3 57 минут назад
У заболевшего раком Тинькова началась ремиссия
Фото: ТАСС
Предприниматель Олег Тиньков, заболевший раком крови, рассказал о своём состоянии. По его словам, после пересадки костного мозга у него началась ремиссия.

У меня продолжается РТПХ (реакция «трансплантат против хозяина». — NEWS.ru) кожи, похоже, теперь это в хроническую форму перешло, но главное — я в ремиссии и рак позади, — написал он в Instagram.

Бизнесмен отметил, что ему придётся терпеть неприятные ощущения ещё несколько месяцев и ему это надоело. Однако уже сейчас он чувствует себя лучше и начинает думать о занятиях спортом.

Пора начинать двигаться, я сижу третий месяц на кортизоне (лекарство. — NEWS.ru) и стал набирать вес, — добавил Тиньков.

Острую лейкемию у Тинькова диагностировали в октябре 2019 года. Публичное заявление бизнесмен сделал только 6 марта 2020-го. Бизнесмен поделился своими прогнозами на излечение рака крови. По его словам, полное выздоровление ожидается к середине 2021 года.
Тиньков принял решение больше не заниматься бизнесом
NEWS.ru писал, что ранее Тиньков показал видео, как ему пересаживали костный мозг. На кадрах видеозаписи бизнесмен лежит в палате под капельницей, именно с помощью неё проходит процедура. Мужчина объяснил, что вокруг этой процедуры существует множество стереотипов, поэтому люди её боятся. Он посетовал на то, что в РФ всего 130 тыс. доноров костного мозга, тогда как в Германии их около 8 млн
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Общество , Олег Тиньков , Лондон , Великобритания
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