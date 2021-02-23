Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Кому достанется наследство Екатерины Градовой 

Экспресс газета и ещё 1 30 минут назад
Наследство Екатерины Градовой поделят на три части
Фото: Экспресс газета
Накануне, 22 февраля, в возрасте 74 лет из жизни ушла Екатерина Градова. Известная советская актриса умерла в больнице. У Градовой диагностировали инсульт. Медики приняли решение провести экстренную операцию, однако во время хирургического вмешательства сердце артистки остановилось.
Напомним, что прощание с Екатериной Градовой состоится завтра, 24 февраля, на Троекуровском кладбище. Актриса запомнилась зрителю в роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны». Также она снималась в телесериале «Место встречи изменить нельзя».
От первого супруга Андрея Миронова у Екатерины Градовой есть дочь — актриса Мария Миронова. Вместе со вторым супругом Игорем Тимофеевым артистка усыновила мальчика по имени Андрей.
Теперь же говорят о том, кому достанется наследство артистки. По словам специалиста, его получат вдовец и двое детей, имущество поделится на три равные части.
Сын актрисы Градовой ответил на вопросы о ее смерти

«Каждый из трех членов семьи Екатерины (муж, дочь и приемный сын) при отсутствии завещания имеет право претендовать на одну третью от наследства в равных частях, так как являются наследниками первой очереди. Кроме того, нужно помнить о выделении супружеской доли, при которой по закону о наследовании супруг имеет право на 50% имущества. А вторая половина наследства, соответственно, делится на три равные части», — цитирует юриста Тимура Маршани Teleprogramma.pro.

После развода с Андреем Мироновым Екатерине Градовой досталась его шикарная квартира, в которой впоследствии жил ее приемный сын Андрей. Со вторым супругом она приобрела домик с участком в 20 соток в деревне Горки Владимирской области. А еще говорят, что у артистки осталась недвижимость в Грузинском переулке.
Видео дня. Балерину Вяткину пытались «взорвать» гранатой
Экспресс газета: последние новости
«Перешло в хроническую форму»: Олег Тиньков о последствиях рака «Перешло в хроническую форму»: Олег Тиньков о последствиях рака Страдающий от нищеты Андрей Мягков до последнего отказывался от любой помощи Страдающий от нищеты Андрей Мягков до последнего отказывался от любой помощи 77-летняя вдова Андрея Мягкова стала затворницей после смерти актера 77-летняя вдова Андрея Мягкова стала затворницей после смерти актера
Комментарии 12
Общество , Мария Миронова , Андрей Миронов , Игорь Тимофеев , Екатерина Градова , Владимир , Владимирская Область , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Замёрзший Ниагарский водопад сняли на видео
01:38
Замёрзший Ниагарский водопад сняли на видео
В мире
Прорыв газопровода в Качканаре сняли на видео
01:01
Прорыв газопровода в Качканаре сняли на видео
Происшествия
Видео с места крушения самолета в Мексике
01:02
Видео с места крушения самолета в Мексике
Происшествия
Видео с блогером, облившим Инстасамку зеленкой
04:35
Видео с блогером, облившим Инстасамку зеленкой
Шоу-бизнес
Перевоз целого дома по улицам в США сняли на видео
01:08
Перевоз целого дома по улицам в США сняли на видео
В мире
Видео полета на истребителе Boeing «F-15EX»
00:56
Видео полета на истребителе Boeing «F-15EX»
Армия
Видео поздравления Дмитрия Рогозина с 23 февраля
02:22
Видео поздравления Дмитрия Рогозина с 23 февраля
Общество
Первое видео со звуком Марса от «Perseverance»
00:16
Первое видео со звуком Марса от «Perseverance»
Наука и техника
NASA опубликовало видео посадки «Perseverance»
01:11
NASA опубликовало видео посадки «Perseverance»
Наука и техника
Видео с причинами смерти Екатерины Градовой
02:20
Видео с причинами смерти Екатерины Градовой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение