Наследство Екатерины Градовой поделят на три части

Накануне, 22 февраля, в возрасте 74 лет из жизни ушла Екатерина Градова . Известная советская актриса умерла в больнице. У Градовой диагностировали инсульт. Медики приняли решение провести экстренную операцию, однако во время хирургического вмешательства сердце артистки остановилось.

Напомним, что прощание с Екатериной Градовой состоится завтра, 24 февраля, на Троекуровском кладбище. Актриса запомнилась зрителю в роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны». Также она снималась в телесериале «Место встречи изменить нельзя».

Теперь же говорят о том, кому достанется наследство артистки. По словам специалиста, его получат вдовец и двое детей, имущество поделится на три равные части.

«Каждый из трех членов семьи Екатерины (муж, дочь и приемный сын) при отсутствии завещания имеет право претендовать на одну третью от наследства в равных частях, так как являются наследниками первой очереди. Кроме того, нужно помнить о выделении супружеской доли, при которой по закону о наследовании супруг имеет право на 50% имущества. А вторая половина наследства, соответственно, делится на три равные части», — цитирует юриста Тимура Маршани Teleprogramma.pro.

После развода с Андреем Мироновым Екатерине Градовой досталась его шикарная квартира, в которой впоследствии жил ее приемный сын Андрей. Со вторым супругом она приобрела домик с участком в 20 соток в деревне Горки Владимирской области. А еще говорят, что у артистки осталась недвижимость в Грузинском переулке.