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Москва

Путин и Лукашенко прокатились на лыжах в Красной поляне 

ТК «Звезда» 1 час назад
Президенты Российской Федерации и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе прокатились на горных лыжах в Сочи.
Для спуска российский лидер выбрал спортивный комбинезон в национальных цветах. Его белорусский коллега облачился в черный горнолыжный костюм с национальным гербом Белоруссии на груди.
Путин и Лукашенко провели переговоры
Лидеры двух стран на подъемнике поднялись к месту старта и не спеша спустились по довольно крутому склону. О планах прокатиться на лыжах российский президент Владимир Путин рассказал Александру Лукашенко во время двусторонних переговоров.
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Общество , Видео , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Краснодарский Край , Сочи
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