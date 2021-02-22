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Москва

Пушкина назвала одну из инициатив РПЦ популистской 

Аргументы Недели 1 час назад
Пушкина назвала одну из инициатив РПЦ популистской
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Оксана Пушкина заявила, что после легализации инициативы РПЦ о включении данных по абортам в показатели смертности, эти цифры в России будут зашкаливать.
Так парламентарий отреагировала на идею РПЦ официально признать смертью человека. Пушкина ответила на это псалмом — на понятном, по ее словам, РПЦ языке: «Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презреньем».

«Перевожу на понятный язык для всех. Идея — образец популизма», — заявила Пушкина, добавив, что работать надо на профилактику абортов.

Она также отметила, что «после еще пары подобных идей от РПЦ количество атеистов в России начнет расти в геометрической прогрессии».
Ранее Пушкина выступила против организации спецучреждений для проведения абортов.
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Общество , Оксана Пушкина , РПЦ , Госдума
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