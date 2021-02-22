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Вслед за Минаевым в Clubhouse заблокировали феминистку Лазерсон 

Lenta.ru 4 часа назад
В Clubhouse заблокировали феминистку Лазерсон
Фото: РИА Новости
Вслед за главным редактором журнала Esquire Сергеем Минаевым в голосовой соцсети Clubhouse заблокировали автора Telegram-канала о феминизме Лизу Лазерсон — одну из его оппоненток. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в понедельник, 22 февраля.

«Ни Лазерсон, ни ее боевые подруги репорты на Минаева не кидали, жалобы отправили профем-слушатели. Ну и не только они, судя по павшей воительнице с патриархатом», — говорится в сообщении.

Накануне аккаунт Минаева в Clubhouse заблокировали после того, как 20 февраля он принял участие в дискуссии «Внимание, токсично: адекватный феминизм». По его словам, это произошло в результате коллективных жалоб.
Вместе с Минаевым были забанены аккаунты Михаила Барышникова и Павла Осовцова, которые также участвовали в дискуссии.
Ранее в Clubhouse из-за жалоб пользователей банили телеведущего Владимира Соловьева. Роскомнадзор потребовал от соцсети восстановить аккаунт журналиста.
Clubhouse — новая социальная сеть для голосового общения и онлайн-конференций. Зарегистрироваться в ней можно только по приглашению.
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Общество , Михаил Барышников , Владимир Соловьев , Сергей Минаев , Роскомнадзор
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