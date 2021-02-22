МВД предложило отправлять пьяных в вытрезвители из дома

По новым правилам, если человек находится в состоянии наркотического или алкогольного опьянения в общественном месте, дезориентирован, не может передвигаться и есть угроза его жизни и здоровью, полицейские должны вызвать скорую. Если нет оснований для госпитализации, его отправят в вытрезвитель и сдадут под роспись. А если такой человек совершил правонарушение или есть в базе разыскиваемых, его могут доставить в участок.

Примечательно, что полицейские могут забрать пьяного даже из собственного дома. Правила гласят, что человека можно отправить в вытрезвитель по письменному заявлению людей, находящихся с ними в одном жилище, и только если есть угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан и ущерба имуществу.

Вытрезвители теперь разрешено организовывать в формате государственно-частного партнерства. Пребывание там оплачивается клиентом. Инициатива благая, однако не секрет, что правоохранительные органы часто допускают злоупотребления, поэтому воплощение идеи вызывает опасения, говорит адвокат межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Алексей Скляренко

Алексей Скляренко адвокат межрегиональной коллегии адвокатов Москвы «Краеугольный камень — это платность. Минздрав указывает, что необходимо забирать людей, которые находятся в беспомощном состоянии. А кто будет устанавливать, находится человек в беспомощном или все-таки в адекватном состоянии? Конечно, сотрудники полиции. Насильно его затолкали в этот бобик, увезли в медучреждение, а по дороге сказали, что он протрезвел, а мы уже доставили — выпускать его никто не будет. Я думаю, что это будет благоприятная почва для злоупотребления с целью просто зарабатывания денег, причем всеми: сотрудниками полиции, медицинскими учреждениями и теми лицами, которые будут кормиться около бюджета. Таких злоупотреблений будет масса, вплоть до того, что люди будут терять какие-то ценные вещи, которые будут находиться в этот момент при них».

С другой стороны, ликвидация вытрезвителей в 2011 году привела к тому, что опьянение ежегодно приводит к гибели до 50 тысяч человек. Поэтому такая социально-гуманитарная услуга однозначно нужна, говорит один из авторов закона о возрождении платных вытрезвителей, принятого в декабре прошлого года, первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский

В некоторых регионах два-три года назад вытрезвители в той или иной форме вновь появились. И, по словам Рязанского, там резко упала статистика преступлений, совершенных в состоянии опьянения, а также число смертей с этим связанных. Более того, следующим законопроектом в этой сфере может стать возвращение ЛТП — лечебно-трудовых профилакториев, отмечает Рязанский.

Валерий Рязанский первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике «Недавно мы на комитете обсуждали эту проблему. И возвращая вытрезвители, мы должны потом все-таки возвращаться к теме создания реабилитационных систем. Нужно решать вопрос с вытрезвлением на более длинных дистанциях, и проводить реабилитацию людей. Я имею в виду, что возможно и возвращение тех же ЛТП в современном понимании, с учетом новых технологий. И эта тема, насколько я понимаю, сейчас находится в поле зрения вице-премьера Татьяны Голиковой . И в этой части мы будем всячески содействовать».