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В России за сутки умерли 337 пациентов с коронавирусом 

Lenta.ru 1 час назад
В России за сутки умерли 337 пациентов с коронавирусом
Фото: РИА Новости
За последние сутки в России скончались 337 пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии в стране умерли 83 630 зараженных. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в понедельник, 22 февраля.
За прошедший день по всей России выявлено 12 604 случая инфицирования. С начала пандемии вирус обнаружен у 4 177 330 жителей, 3 726 388 человек уже поправились, в том числе 12 943 — за последние 24 часа.
Накануне, 21 февраля, сообщалось, что симптомы COVID-19 оказались признаками смертоносного вируса Nipah или NiV, впервые выявленного в Малайзии в 1999 году. У зараженных Nipah наблюдаются повышение температуры, боль в горле, головная боль, боли в мышцах, тошнота. Чаще всего инфекция поражает легкие и мозг.
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