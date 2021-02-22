Появилось видео очередного скандала в такси 

19 февраля в социальных сетях появился очередной ролик из рубрики "Вези меня, мразь". На этот раз действие происходило в Туле. Водитель попросил женщину пересесть назад, после чего она устроила скандал, и таксист отвез ее к исходной точке маршрута.

На записи слышно, как пассажирка оскорбляет таксиста словами «тварь ******», а затем говорит: «Ты мразь! Вези меня или что там. Че ты ржешь, урод ******, ты какого *** издеваешься надо мной». Она также указывает, что ей надо через 20 минут быть на работе и она опаздывает, и угрожает таксисту фразой «я тебя сейчас убью, сука».