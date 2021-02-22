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Москва

Видео психологического портрета Навального в суде 

Вадим Дроздов 1 час назад
20 февраля Алексею Навальному в суде вынесли 2 приговора — по делу «Ив Роше» и «клевете на ветерана».
Навальный на двух этих заседаниях выступал с последними словами. По этим выступлениям психологи попытались составить его психологический портрет.
"15 бездельников-охламонов свезли в Москву, дали командировочные, зарплату, чтобы они расследовали преступление. Это больше, чем этот ветеран получил помощи за всю жизнь. Один день этого суда стоит больше, чем ветеран, участник войны Артеменко получил от государства, которое осмеливается говорить, что оно заботится о ветеранах", — говорится в одной из речей Навального.
Общество , Видео , Ив Роше , Алексей Навальный
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