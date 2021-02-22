Россиянина с 90% поражением легких вылечили от коронавируса

Карачаево-Черкесии выписали из больницы 67-летнего мужчину, который поступил в лечебное учреждение с 90-процентным поражением легких на фоне коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 21 февраля, рассказали в правительстве региона.

Как уточняют власти Карачаево-Черкесии, житель Малокарачаевского района поступил в COVID-госпиталь на базе Черкесской городской больницы 15 января в состоянии тяжелого цитокинового шторма. При этом одно легкое мужчины было поражено на 90 процентов, второе — на 80 процентов.

Медикам удалось добиться значительного улучшения состояния, в настоящее время мужчина дышит самостоятельно. Фиброзные изменения в легких после излечения от коронавируса не выявлены, сообщает ТАСС