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Россиянина с 90-процентным поражением легких вылечили от коронавируса 

Вечерняя Москва 44 минуты назад
Россиянина с 90% поражением легких вылечили от коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
В Карачаево-Черкесии выписали из больницы 67-летнего мужчину, который поступил в лечебное учреждение с 90-процентным поражением легких на фоне коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 21 февраля, рассказали в правительстве региона.
Как уточняют власти Карачаево-Черкесии, житель Малокарачаевского района поступил в COVID-госпиталь на базе Черкесской городской больницы 15 января в состоянии тяжелого цитокинового шторма. При этом одно легкое мужчины было поражено на 90 процентов, второе — на 80 процентов.
Медикам удалось добиться значительного улучшения состояния, в настоящее время мужчина дышит самостоятельно. Фиброзные изменения в легких после излечения от коронавируса не выявлены, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 110,74 миллиона. За последние сутки показатель увеличился на 359 тысяч. Число летальных исходов за тот же период возросло на 9 тысяч — до 2,45 миллиона умерших.
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Общество , ИТАР-ТАСС , Карачаево-Черкесская Республика
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