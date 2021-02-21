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В Австрии сравнили вакцину «Спутник V» с автоматом Калашникова 

Прайм 10 минут назад
Вакцину «Спутник V» сравнили с автоматом Калашникова
Фото: ТАСС
Ведущий австрийский инфекционист Флориан Тальхаммер в интервью изданию Kronen Zeitung сравнил российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" с автоматом Калашникова, указав на ее надежность и эффективность.
"Спутник V" — как автомат Калашникова, русский пистолет-пулемет: простой, надежный и эффективный", — сказал Тальхаммер, который является инфекционистом Венского медицинского университета и председателем Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины (ÖGIT).
Тальхаммер указал, что "многообещающие данные" о российской вакцине были опубликованы в авторитетном медицинском журнале.
"Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 30 странах.
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Общество , Минздрав РФ
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