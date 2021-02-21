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Москва

В МВД предложили хранить отпечатки пальцев до столетия россиян 

Вечерняя Москва и ещё 1 46 минут назад
Отпечатки пальцев россиян хотят хранить пожизненно
Фото: «Вечерняя Москва»
Министерство внутренних дел РФ выступило с инициативой увеличить срок хранения дактилоскопической информации.
Согласно предлагаемым поправкам в закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации», срок хранения органами внутренних дел дактилоскопической информации, полученной у лиц, подлежащих государственной дактилоскопической регистрации, может быть пролонгирован до момента установления факта их смерти либо до достижения возраста 100 лет.
При этом действующая редакция закона предполагает хранение такой информации до 80-летия человека либо до его кончины.
В МВД мотивируют необходимость увеличения сроков хранения в базах отпечатков пальцев увеличением количества россиян старше 80 лет. По достижении этого возраста возрастает вероятность заболеваний, которые приводят к потере памяти.
При этом в МВД подчеркивают, что реализация поправок не потребует увеличения численности существующих или образования новых структурных подразделений МВД России и государственных органов власти, а также выделения дополнительного финансирования, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Министерство транспорта предложило масштабное внедрение биометрии в российских аэропортах.
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Общество , Минтранс РФ , МВД , ИТАР-ТАСС
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