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Бывший схимонах Сергий объяснил слова о миллионах долларов 

Газета.Ru 34 минуты назад
Бывший схимонах Сергий объяснил слова о миллионах долларов
Фото: РИА Новости
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) заявил, что его слова о миллионах долларах были поняты неверно: он не давал взятки, а платил повышенный сбор за монастырь. Об этом пишет РИА «Новости».
Ранее в обращении бывший схимонах заявил, что он заплатил «несколько миллионов долларов», чтобы у основанного им монастыря не было ИНН, потому что это противоречило благословениям его духовника.

«Я не платил взятки, я платил повышенный налог (сбор) епархии за содержание монастырей. Ставка была повышенной, так как не было ИНН», — сказал Романов.

Ранее бывший схимонах прекратил голодовку в СИЗО.
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Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».
После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело. 10 сентября он был отлучен от церкви.
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Общество , Николай Романов , ФСИН , РИА Новости
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