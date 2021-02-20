МВД разработало порядок доставки граждан в вытрезвители 

Приказ наделяет сотрудников правоохранительных органов правом доставлять лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в специализированные организации в случаях, предусмотренных законодательством. Также регламентируется порядок оказания помощи людям в состоянии опьянения, которые находятся в общественном месте и утратили способность самостоятельно передвигаться.