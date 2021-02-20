Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

МВД разработало порядок доставки граждан в вытрезвители 

ТК «Звезда» и ещё 9 1 час назад
МВД разработало порядок доставки граждан в вытрезвители
Фото: РИА Новости
Министерство внутренних дел РФ разработало документ о порядке доставления граждан в состоянии опьянения в медицинские учреждения и отделения полиции. Проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Приказ наделяет сотрудников правоохранительных органов правом доставлять лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в специализированные организации в случаях, предусмотренных законодательством. Также регламентируется порядок оказания помощи людям в состоянии опьянения, которые находятся в общественном месте и утратили способность самостоятельно передвигаться.
Путин официально восстановил вытрезвители
Ранее в Минздраве сообщили об условиях помещения в вытрезвитель человека, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Отправка в подобное учреждение будет возможна только в случае возникновения угрозы жизни для человека или если он находится в беспомощном состоянии.
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
ТК «Звезда»: последние новости
Названа неожиданная причина разводов Названа неожиданная причина разводов Стартовали испытания комбинированной вакцины «Спутника V» и AstraZeneca Стартовали испытания комбинированной вакцины «Спутника V» и AstraZeneca Запивая стресс: как «обмануть» свой организм и избавиться от нервов Запивая стресс: как «обмануть» свой организм и избавиться от нервов
Комментарии 7
Общество , Минздрав РФ , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
С Андреем Мягковым простились в Москве
01:44
С Андреем Мягковым простились в Москве
Общество
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
00:39
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
Происшествия
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
00:47
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
Происшествия
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
00:42
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
Новости Москвы Общество
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
03:00
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
Происшествия
Водитель выжил после падения самолета на машину
00:19
Водитель выжил после падения самолета на машину
Происшествия В мире
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
00:28
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
Происшествия Новости Москвы
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
00:55
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение