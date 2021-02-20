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Жил на одну пенсию: Мягков отказывался от любой помощи 

Вероника Полынина 56 минут назад
Жил на одну пенсию: Мягков отказывался от любой помощи
Фото: РИА Новости
Заслуженный артист РФ Владимир Стержаков назвал размер пенсии, которую получал покойный Андрей Мягков.
В интервью «Собеседнику» Стержаков заявил, что Мягков категорически отказывался от помощи друзей и знакомых и жил только на собственную пенсию в 50 тысяч рублей.

«Андрей Васильевич никогда не обращался за помощью. Ему предлагали помощь и друзья, и близкие, и люди из бизнеса, но он всем отказывал. У него была пенсия 50 тысяч рублей — и все! У него никогда не было личных водителей, коттеджей, вилл. Он был таким человеком. Он участвовал в каких-то мероприятиях, тусовках? Нет! Он считал себя рабочим театра и кино», — рассказал коллега Мягкова.

Как писал «Рамблер», народный артист РСФСР Андрей Мягков умер 18 февраля на 83-м году жизни. СМИ называли причиной его смерти острую сердечную недостаточность. Мягкова похоронили на Аллее актерской славы Троекуровского кладбища Москвы. На его доме на улице Генерала Ермолова планируют повесить мемориальную доску.
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Андрей Мягков снялся более чем в 50 фильмах. Особенную народную любовь ему принесли роли Жени Лукашина в «Иронии судьбы» и Новосельцева в «Служебном романе».
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Общество , Андрей Мягков , Владимир Стержаков
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