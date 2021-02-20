Жил на одну пенсию: Мягков отказывался от любой помощи 

В интервью «Собеседнику» Стержаков заявил , что Мягков категорически отказывался от помощи друзей и знакомых и жил только на собственную пенсию в 50 тысяч рублей.

«Андрей Васильевич никогда не обращался за помощью. Ему предлагали помощь и друзья, и близкие, и люди из бизнеса, но он всем отказывал. У него была пенсия 50 тысяч рублей — и все! У него никогда не было личных водителей, коттеджей, вилл. Он был таким человеком. Он участвовал в каких-то мероприятиях, тусовках? Нет! Он считал себя рабочим театра и кино», — рассказал коллега Мягкова.

Как писал «Рамблер», народный артист РСФСР Андрей Мягков умер 18 февраля на 83-м году жизни. СМИ называли причиной его смерти острую сердечную недостаточность. Мягкова похоронили на Аллее актерской славы Троекуровского кладбища Москвы. На его доме на улице Генерала Ермолова планируют повесить мемориальную доску.

Андрей Мягков снялся более чем в 50 фильмах. Особенную народную любовь ему принесли роли Жени Лукашина в «Иронии судьбы» и Новосельцева в «Служебном романе».