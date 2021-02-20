Привившийся вакциной «КовиВак» Онищенко объяснил свой выбор

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, почему выбрал для вакцинации именно третью российскую вакцину от коронавируса "КовиВак".

Каждая из вакцин имеет свою специфику создания. "Спутник V" создана при помощи внедрения генетического кода коронавирусной инфекции в другой вирус, "ЭпиВакКорона" — синтетическая и "сшита" искусственным путем. Препарат "КовиВак", в свою очередь, является цельновирионным, рассказал депутат.

"Все три вакцины безопасны, все три эффективны. Но более естественный иммунный ответ на именно данный тип коронавируса получается из цельновирионной вакцины", — пояснил он свой выбор в беседе с "Комсомольской правдой".

Вакцинация этим лекарством тоже проходит в два этапа. Онищенко заявил, что прошел их оба, как и положено по инструкции. На вопрос, как он ощутил себя после процедуры, депутат отшутился. По его словам, он чувствовал себя настолько вдохновлено, что даже решил дать интервью по этому поводу.