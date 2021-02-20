Третья вакцина от ковида может стать основной 

России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустина на совещании об обращении вакцин. Препарат «Ковивак» разработал научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Первые 120 тысяч доз вакцины запустят в гражданский оборот в середине марта.

Тут вам не бутик

Сегодня Россия единственная страна, где есть уже три вакцины для профилактики ковида. Первым в августе прошлого года получил регистрацию «Спутник V», разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В октябре получил необходимые документы препарат «ЭпиВакКорона», изобретённый новосибирским Научным центром вирусологии и биотехнологий «Вектор».

Какая именно вакцина подходит конкретному пациенту, решает врач, отметил бывший главный санитарный врач России, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко : «Тут врачи главные. Это не бутик, где мы выбираем». Все три вакцины, по его словам, эффективны и допущены для использования.

«То, что есть три вакцины, это хорошо. Это говорит о том, что у нас сохранилась, несмотря на все трудности, школа по производству вакцин», — добавил Онищенко. Он обратил внимание, что по своим характеристикам, принципу действия все три вакцины разные. «Спутник V» — генноинженерная вакцина, «ЭпиВакКорона» — синтетическая, а «КовиВак» — цельновирионная, пояснил Онищенко.

Нам нужно как можно быстрее создать популяционный иммунитет «Нужно прививаться прежде всего группе риска по медицинским показаниям — старшему поколению, затем группе риска по профессиональным признакам — врачи, учителя, журналисты, работники торговли, транспорта, которые по роду деятельности встречаются со многими людьми. И нам нужно как можно быстрее создать популяционный иммунитет», — заключил он.

Самая естественная

Преимущество новой вакцины в том, что она изготовлена по традиционной технологии из цельного инактивированного, то есть убитого коронавируса, считает заслуженный врач РФ, сенатор Владимир Круглый . «Вырабатывается более полный иммунный ответ — это полновирулентная вакцина, — пояснил он. — Ответ на неё ожидаемо будет более стойкий, возможно, более полный, поскольку вводятся все компоненты генома коронавируса. В этом её отличие». По той же причине «КовиВак» будет эффективен и против мутировавших штаммов, отметил директор Центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов, сообщили РИА Новости 20 февраля.

Вакцины «КовиВак» со временем станут основными в применении, считает Круглый. Технология инактивированного вируса наиболее традиционная, она используется для профилактики бешенства, полиомиелита и многих других болезней. «В производстве это достаточно сложно по сравнению с другими препаратами, но зато имеет свои преимущества — не вводятся ни какие-то синтетические вещества, ни какие-то части ДНК, а инактивированный вирус. Это, если можно так сказать, наиболее естественный путь получения иммунитета», — сказал сенатор. Поэтому многие видят в этом залог хорошего результата и эффективности, добавил он.

Для молодых и сильных

Чтобы понять, кому больше всего подходит новая вакцина, должны пройти пострегистрационные испытания, напомнил Круглый. Более полное представление о препарате появится после публикации результатов третьей фазы клинических испытаний. «ЭпиВакКорона» — пептидная вакцина, предназначена для ослабленных людей, имеющих сопутствующие заболевания, поскольку она наиболее мягкая по сравнению со «Спутником V», а «КовиВак», скорее всего, будет для людей без сопутствующих заболеваний, более молодых», — предположил сенатор.

Сама по себе регистрация новой вакцины — очень серьёзное событие: чем больше препаратов в арсенале у врача, тем больше возможностей подобрать каждому человеку именно то, что ему лучше подходит, уверен Круглый. «Таким образом можно шире охватить группы людей, которым необходимо пройти вакцинацию с меньшими осложнениями и большим эффектом», — заключил сенатор.